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«Рубин» объявил о подписании Тарасова
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Полузащитник Дмитрий Тарасов стал игроком футбольного клуба «Рубин». Об этом заявила пресс-служба клуба. Казанцы подписали контракт с 32-летним спортсменом.В источнике
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