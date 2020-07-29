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«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова
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Пресс-служба «Рубина» сообщила, что бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов подписал контракт с казанским клубом.В источнике
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Подробнее о событии
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«Рубин» объявил о переходе Шатова

Sport.ru 10:30
alt

«Рубин» объявил о переходе Шатова

Матч ТВ 10:20
alt

«Рубин» объявил о переходе Олега Шатова

Чемпионат 10:03
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