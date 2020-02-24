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«Рубин» объявил о расторжении контракта с Башкировым
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Полузащитник Евгений Башкиров покинул «Рубин», сообщается на официальном сайте казанского клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.В источнике
Подробнее о событии
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Башкиров перейдет в польский клуб

Sports.ru 12:02
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«Рубин» объявил об уходе Башкирова

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Башкиров покинул «Рубин»

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