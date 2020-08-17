«Рубин» объявил об уходе Подберезкина в «Урал»

Ранее Подберезкин уже играл за "Урал", откуда ушел на повышение в "Краснодар". За "Рубин" полузащитник начал выступать с зимы 2018 года на правах аренды, после чего был выкуплен казанским клубом. Подробнее о последних трансферах "Рубина" можно почитать в материале "Реального времени".