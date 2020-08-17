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«Рубин» объявил об уходе Подберезкина в «Урал»
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Ранее Подберезкин уже играл за "Урал", откуда ушел на повышение в "Краснодар". За "Рубин" полузащитник начал выступать с зимы 2018 года на правах аренды, после чего был выкуплен казанским клубом. Подробнее о последних трансферах "Рубина" можно почитать в материале "Реального времени".В источнике
С чего всё начиналось
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Вячеслав Подберёзкин перейдёт из «Рубина» в «Урал»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Рубина» Вячеслав Подберёзкин перейдёт в «Урал». В прошлом сезоне РПЛ Подберёзкин принял участие в 21 матче в чемпионате России, в которых отметился двумя результативными передачами, заработал 3 жёлтые и 1 красную карточку.
Чемпионат 16 августа в 18:22
Подробнее о событии
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Полузащитник «Рубина» Подберезкин перешел в «Урал»

Бомбардир.ру 10:22
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Подберезкин перешел из «Рубина» в «Урал»

Sports.ru 09:22
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«Рубин» объявил об уходе Вячеслава Подберезкина в «Урал»

Татар-информ 08:29
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