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Газета.RuГазета.Ru
«Рубин» объявил об уходе Ташаева
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Казанский "Рубин" объявил об уходе полузащитника Александра Ташаева, права на которого принадлежат московскому "Спартаку".В источнике
Подробнее о событии
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Микелтадзе и Кипиани покинули «Рубин» в связи с истечением сроков контрактов

Sports.ru вчера в 09:39
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Микелтадзе и Кипиани покинули «Рубин»

Матч ТВ вчера в 09:32
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Микелтадзе и Кипиани покинули «Рубин»

Sportbox.RU вчера в 09:32
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