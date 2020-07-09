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«Рубин» обыграл «Краснодар» с минимальным счетом
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Казанский «Рубин» выиграл домашний матч у «Краснодара» со счетом 1:0 в рамках 27 тура российской премьер-лиги.В источнике
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Подробнее о событии
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Геркус: «Краснодар», конечно, грустный в конце сезона. Это традиция такая?

Чемпионат вчера в 17:32
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«Рубин» минимально обыграл «Краснодар»

Нева Спорт вчера в 17:15
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«Краснодар» на выезде проиграл «Рубину»

Матч ТВ вчера в 15:25
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