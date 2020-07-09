«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).