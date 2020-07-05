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Рубин — Оренбург 1:0
Inkazan
  • Piter.tv0:16
Казанский "Рубин" на своем поле обыграл "Оренбург" в матче 26-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Денис Макаров (67-я минута), для него этот гол стал первым в РПЛ.В источнике
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