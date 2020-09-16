НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
REGNUMREGNUM
«Рубин» одержал победу над «Черноморцем» в Кубке России
Татар-информ
  • Татар-информ
  • Чемпионат
  • Kazanfirst.ru
  • Реальное время
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Metaratings
  • Inkazan
  • RT на русском
  • Cryptos.tv
Новороссийск, Краснодарский край, 17 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Казанский «Рубин» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в первом туре группового этапа Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

Дубль Макарова помог «Рубину» победить «Черноморец» в Кубке России

Sport24.ru 16 сентября в 13:59 
alt

«Рубин» одержал волевую победу над «Черноморцем», Макаров оформил дубль

Чемпионат 16 сентября в 13:48
alt

«Рубин» одержал волевую победу в Новороссийске над «Черноморцем» из ПФЛ

Татар-информ 16 сентября в 13:56
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости