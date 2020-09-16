«Рубин» одержал победу над «Черноморцем» в Кубке России

Новороссийск, Краснодарский край, 17 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Казанский «Рубин» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в первом туре группового этапа Кубка России по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:2.