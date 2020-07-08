НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаЛеонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит БезбородовНепонятно, в какой футбол играет «Рубин». Прогноз на матч с «Краснодаром»Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Рубина»ГлавноеДрачев объявил об отставке с поста президента СБР«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директоромГран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи с 25 по 27 сентябряОставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнВести Татарстан«Рубин» обыграл «Краснодар» с минимальным счетомТелеканал Краснодар27Телеканал КраснодарТатар-информАргументы и ФактыНева СпортНовый ВекРБК КраснодарРеальное времяSports.ruInkazanРИА ВоронежODDS.ruТелеканал ОНТКубанские новостиSoccernews.ruKazanfirst.ruОбщественная служба новостейНародные новостиMetaratingsТК ЗвездаМатч ТВiReactorГазета.RuЮгополисМИР 24ИзвестияНациональная служба новостейКазанский репортерКазанский «Рубин» выиграл домашний матч у «Краснодара» со счетом 1:0 в рамках 27 тура российской премьер-лиги.В источнике Комментировать31Подробнее о событии «Рубин» опубликовал эксклюзивное видео о победе в матче с Краснодаром»Новый Век 06:06«Рубин» минимально обыграл «Краснодар»Нева Спорт вчера в 17:15«Рубин» обыграл «Краснодар» (1:0) и догнал «Спартак» в таблицеSports.ru вчера в 15:23рекламаЕщё по теме«Урал» вырвал победу у «Динамо» благодаря голу ПогребнякаЛеонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит БезбородовНепонятно, в какой футбол играет «Рубин». Прогноз на матч с «Краснодаром»Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Рубина»ГлавноеДрачев объявил об отставке с поста президента СБР«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директоромГран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи с 25 по 27 сентябряОставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут без зрителей«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млнНовости