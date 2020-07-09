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«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
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Казанский "Рубин" обыграл "Краснодар" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. В составе победителей точным ударом отметился Денис Макаров.В источнике
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