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«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
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Казанский "Рубин" обыграл "Краснодар" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. В составе победителей точным ударом отметился Денис Макаров.В источнике
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«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Чемпионат 15:22
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«Рубин» Слуцкого победил «Краснодар» в Казани. «Быки» проиграли второй раз подряд

Спорт-Экспресс 15:23
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«Рубин» поднялся на 9-е место в РПЛ после победы над «Краснодаром»

Татар-информ 16:06
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