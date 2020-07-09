«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ

Казанский "Рубин" обыграл "Краснодар" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. В составе победителей точным ударом отметился Денис Макаров.