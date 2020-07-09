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«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
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Казанский "Рубин" обыграл "Краснодар" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. В составе победителей точным ударом отметился Денис Макаров.В источнике
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«Рубин» одержал победу над «Краснодаром»

БИЗНЕС Online 15:26
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Защитник Уремович стал лучшим игроком матча «Рубин» — «Краснодар»

Матч ТВ 15:36
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«Рубин» обыграл «Краснодар», Макаров забил победный гол во втором туре подряд

Футбол России 15:22
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