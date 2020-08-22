НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» победил «Тамбов» в матче чемпионата России«Арсенал» нанес «Динамо» первое поражение в чемпионате России«Сочи» на выезде обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛФутболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на таксиЦСКА сразится с «Рубином» в четвертом туре РПЛГлавное«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛСемак - о матче с «Тамбовом»: хотели сыграть на нольНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorЖена Зинченко раскритиковала Гвардиолу после вылета «МС» из Лиги чемпионовПолоз заявлен за «Ростов» для выступления в Российской премьер-лигеГазета.Ru«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛМатч ТВ19Матч ТВСпорт уик-эндBookmaker-ratings.ruЧемпионатСпорт БИЗНЕС OnlineТатар-информНовый ВекГазета.RuODDS.ruСоветский спортВечерняя МоскваPrognozistФутбол РоссииMetaratingsKazanfirst.ruРБК спортInkazanSports.ruНева СпортКазанский "Рубин" обыграл московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе "армейцев" отличился Никола Влашич.В источнике Комментировать49Подробнее о событии «Рубин» вырвал победу над ЦСКА на 92-й минуте (2:1)Sports.ru 14:52«Рубин» вырвал победу у ЦСКА благодаря голу Макарова в компенсированное времяТатар-информ 14:59«Рубин» на последних минутах вырвал победу у ЦСКАМатч ТВ 14:52рекламаЕщё по теме«Зенит» победил «Тамбов» в матче чемпионата России«Арсенал» нанес «Динамо» первое поражение в чемпионате России«Сочи» на выезде обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛФутболисты «Рубина» добирались до отеля в Москве на таксиЦСКА сразится с «Рубином» в четвертом туре РПЛГлавное«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛСемак - о матче с «Тамбовом»: хотели сыграть на нольНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorЖена Зинченко раскритиковала Гвардиолу после вылета «МС» из Лиги чемпионовПолоз заявлен за «Ростов» для выступления в Российской премьер-лигеНовости