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«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛ
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Казанский "Рубин" обыграл московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:2. В составе "армейцев" отличился Никола Влашич.В источнике
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