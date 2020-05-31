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«Рубин» остановил выплату компенсаций владельцам абонементов
Kazanfirst.ru
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«Рубин» объявил об остановке процедуры выдачи компенсаций владельцам абонементов в связи с решением о частичном допуске зрителей на трибуны.В источнике
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«Рубин» остановил процедуру выплаты компенсаций владельцам абонементов

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