"Рубину" предстоит провести еще пять домашних матчей - против московских "Локомотива" и "Спартака", а также "Оренбурга", "Краснодара" и "Ростова". "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на "Ак Барс Арене".