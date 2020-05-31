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«Рубин» оставшиеся домашние матчи проведет на «Ак Барс Арене»
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Оставшиеся домашние матчи чемпионата России на «Ак Барс Арене» проведет казанский «Рубин», 31 мая сообщает пресс-служба команды. Таким образом, на «Ак Барс Арене» «Рубин» в этом сезоне встретится с: «Локомотивом», «Спартаком», «Оренбургом», «Краснодаром» и «Ростовом».В источнике
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С чего всё начиналось
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«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи РПЛ на «Ак Барс Арене»

"Рубину" предстоит провести еще пять домашних матчей - против московских "Локомотива" и "Спартака", а также "Оренбурга", "Краснодара" и "Ростова". "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на "Ак Барс Арене".
РИА Новости 08:00
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«Рубин» проведет оставшиеся матчи сезона на «Ак Барс Арене»

Советский спорт 08:59
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«Рубин» сыграет оставшиеся матчи сезона РПЛ на «Ак Барс Арене»

Metaratings 08:41
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«Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи сезона на «Ак Барс Арене»

Sport24.ru 08:26 
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