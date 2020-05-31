«Рубин» оставшиеся домашние матчи проведет на «Ак Барс Арене»
Оставшиеся домашние матчи чемпионата России на «Ак Барс Арене» проведет казанский «Рубин», 31 мая сообщает пресс-служба команды. Таким образом, на «Ак Барс Арене» «Рубин» в этом сезоне встретится с: «Локомотивом», «Спартаком», «Оренбургом», «Краснодаром» и «Ростовом».В источнике
С чего всё начиналось
"Рубину" предстоит провести еще пять домашних матчей - против московских "Локомотива" и "Спартака", а также "Оренбурга", "Краснодара" и "Ростова". "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи чемпионата России на "Ак Барс Арене".