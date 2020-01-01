«Рубин» отказался продать Кварацхелию в «Спартак»

«Рубин» не намерен продавать полузащитника Хвичу Кварацхелию. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в «Рубине», казанский клуб отказался продавать 19-летнего грузина в «Спартак».