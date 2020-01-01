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«Рубин» отказался продать Кварацхелию в «Спартак»
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«Рубин» не намерен продавать полузащитника Хвичу Кварацхелию. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в «Рубине», казанский клуб отказался продавать 19-летнего грузина в «Спартак».В источнике
Подробнее о событии
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Источник: «Рубин» отказался продавать Кварацхелию в «Спартак»

Спорт-Экспресс 06:24
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В «Рубине» подтвердили, что не продадут Кварацхелию в другой клуб РПЛ

Sportbox.RU 05:31
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«Рубин»: продажа Кварацхелии в российский клуб маловероятна

Футбол России 06:08
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