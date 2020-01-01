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«Рубин» отказался продавать Самошникова в «Динамо» и «Арсенал»
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Защитник «Рубина» Илья Самошников мог перейти в московское «Динамо» или тульский «Арсенал», однако клуб отказался продавать игрока, сообщает ТНВ.В источнике
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«Рубин» отказался от продажи защитника Самошникова

ProstoProSport 05:49 
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«Рубин» не отпустил Самошникова ни в «Динамо», ни в «Арсенал»

Bookmaker-ratings.ru 05:13
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«Динамо» и «Арсенал» интересовались защитником «Рубина» Самошниковым

Матч ТВ 04:50
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