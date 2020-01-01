«Рубин» отказался продавать Самошникова в «Динамо» и «Арсенал»

Защитник «Рубина» Илья Самошников мог перейти в московское «Динамо» или тульский «Арсенал», однако клуб отказался продавать игрока, сообщает ТНВ.