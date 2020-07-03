«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.