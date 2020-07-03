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«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
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Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.В источнике
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«Рубин» отреагировал на просьбу «Оренбурга» о переносе матча

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«Рубин» сделал заявление о статусе матча с «Оренбургом»

Спорт-Экспресс 10:21
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