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Татар-информТатар-информ
«Рубин» ответил на письмо «Оренбурга» о переносе матча 26-го тура РПЛ
Inc-news.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:10
Казанский «Рубин» подтвердил факт получения письма от ФК «Оренбург» с просьбой о переносе матча 26-го тура премьер-лиги с 5-го июля на 19-е июля.В источнике
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