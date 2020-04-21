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«Рубин» по-прежнему претендует на Шатова
ODDS.ru
  • Piter.tv0:46
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов по-прежнему находится в сфере интересов казанского «Рубина». Как сообщает «Спорт-Экспресс», вероятность перехода игрока достаточно высока. Ранее СМИ сообщали, что «сине-бело-голубые» не намерены продлевать контракт с 29-летним футболистом.В источнике
С чего всё начиналось
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«Рубин» — главный претендент на Шатова

По информации «СЭ», существует довольно высокая вероятность, что летом полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Рубин». Ранее стало известно, что питерский клуб не будет продлевать контракт с 29-летним футболистом.
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