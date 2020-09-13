«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» обыграли московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:1. Гол забил Деспотович (31, пен.).