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«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛ
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Футболисты казанского «Рубина» обыграли московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:1. Гол забил Деспотович (31, пен.).В источнике
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