«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» обыграли московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:1. Гол забил Деспотович (31, пен.).В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.