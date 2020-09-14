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«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛ
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Футболисты казанского «Рубина» обыграли московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:1. Гол забил Деспотович (31, пен.).В источнике
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С чего всё начиналось
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«Динамо» планирует подать жалобу на судейство Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс вчера в 15:50
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«Динамо» подаст жалобу на судейство Лапочкина в матче с «Рубином»

Metaratings 03:51
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Хвичу унесли на носилках, Филипп сорвался на Лапочкина. Фото с матча «Динамо» — «Рубин»

Чемпионат 03:00
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«Динамо» хочет подать жалобу на судейство Лапочкина и может потребовать его отстранения и проверки на полиграфе

Sports.ru вчера в 16:18
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