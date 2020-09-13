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«Рубин» победил «Динамо» в матче РПЛ
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Футболисты казанского «Рубина» обыграли московское «Динамо» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 0:1. Гол забил Деспотович (31, пен.).В источнике
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«Динамо» — «Рубин» — 0:1. Видеообзор матча РПЛ

Sport24.ru 13:07 
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Пенальти, три удаления и травма Хвичи. Как «Рубин» победил в Москве «Динамо» (видео)

Советский спорт 11:36
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РПЛ. Деспотович принес «Рубину» победу в выездной игре с «Динамо», в матче три удаления

Бомбардир.ру 11:35
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