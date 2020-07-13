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«Рубин» подписал контракт с форвардом Деспотовичем
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«Рубин» подписал контракт с Джордже Деспотовичем – сообщает «Спорт-Экспресс».В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: «Рубин» подписал контракт с нападающим Джордже Деспотовичем

Татар-информ 15:18
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«СЭ»: Деспотович стал игроком «Рубина»

Футбол России 14:26
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Деспотович перешел в «Рубин»

Спорт-Экспресс 13:25
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