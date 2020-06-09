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«Рубин» объявил о трансфере Меркулова
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Защитник Михаил Меркулов подписал контракт с казанским клубом. Ранее Михаил Меркулов выступал за "Урал".В источнике
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Меркулов стал игроком «Рубина»

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