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«Рубин» подписал контракт с защитником Зотовым
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"Рубин" на официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Георгием Зотовым.В источнике
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Зотов и Медведев перешли в «Рубин»

Sport.ru 06:59
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Зотов стал игроком «Рубина»

Матч ТВ 06:53
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«Рубин» объявил о переходе Георгия Зотова

Футбол России 06:44
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