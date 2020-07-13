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«Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро
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Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.В источнике
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Подробнее о событии
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«СЭ»: Деспотович стал игроком «Рубина»

Футбол России 14:26
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Деспотович перешел в «Рубин»

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Деспотович подписал контракт с «Рубином» («СЭ»)

Sports.ru 14:09
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