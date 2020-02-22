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«Рубин» потратил больше всех в РПЛ в зимнее трансферное окно
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Сегодня, 22 февраля, в России закрылось зимнее трансферное окно . По его итогам больше всех потратил казанский "Рубин".В источнике
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Трансфер Игнатьева в «Рубин» из «Краснодара» – самый дорогой в РПЛ зимой

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