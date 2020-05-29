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«Рубин» приступил к тренировкам на клубной базе
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Футболисты «Рубина» приступили к тренировкам на базе казанского клуба. Команда занимается небольшими группами. Фото можно посмотреть на странице казанского «Рубина» в «Твиттере».В источнике
Подробнее о событии
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Слуцкий поделился впечатлениями от возобновления тренировок «Рубина». ВИДЕО

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«Рубин» начал командные тренировки на клубной базе

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