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«Рубин» проиграл «Кайрату» на сборах
РБК
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Казанский "Рубин" в товарищеском матче на сборах уступил казахстанскому "Кайрату".В источнике
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Сочи - Астана

Футбол России вчера в 20:08
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Черчесов, Семак и Тимощук посетили матч «Рубин» — «Кайрат»

Спорт-Экспресс вчера в 10:05
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«Рубин» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче. Абильдгор забил гол

Чемпионат вчера в 09:02
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