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«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче
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Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.В источнике
Подробнее о событии
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Тарасов нужен «Рубину». И вот почему

Спорт-Экспресс 10:20
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«Рубин» проиграл датскому «Оденсе» в контрольном матче на сборе в Турции

Татар-информ 09:03
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«Рубин» в товарищеском матче проиграл «Оденсе»

Футбол России 09:01
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