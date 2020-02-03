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«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче
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Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.В источнике
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