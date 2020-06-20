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Урал — Рубин 1:2
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В субботу 20 июня, "Рубин" в рамках 23-го тура сыграет первый матч после возобновления сезона в РПЛ. Соперником казанского клуба станет "Урал". Встреча пройдет в Екатеринбурге, начало матча — в 14.00 по мск.В источнике
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Стартовал матч 23-го тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином»

Нева Спорт 07:02
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Прямая видеотрансляция матча 23-го тура РПЛ «Урал» – «Рубин»

Metaratings 05:45
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«Урал» — «Рубин». Трансляция

Sport24.ru 05:22
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