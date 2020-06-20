Урал — Рубин 1:2

В субботу 20 июня, "Рубин" в рамках 23-го тура сыграет первый матч после возобновления сезона в РПЛ. Соперником казанского клуба станет "Урал". Встреча пройдет в Екатеринбурге, начало матча — в 14.00 по мск.