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«Рубин» расторг контракт с Башкировым
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"Рубин" расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым. Об этом сообщается на официальном сайте казанцев. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.В источнике
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«Рубин» объявил об уходе Башкирова

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Башкиров покинул «Рубин»

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Полузащитник Евгений Башкиров расторг контракт с «Рубином» и покинул команду

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