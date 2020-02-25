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«Рубин» расторг контракт с Башкировым
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"Рубин" расторг контракт с полузащитником Евгением Башкировым. Об этом сообщается на официальном сайте казанцев. Стороны договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.В источнике
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Башкиров близок к переходу в польский клуб

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