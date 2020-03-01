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Тамбов — Рубин 0:0
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Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.В источнике
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«Тамбов» и «Рубин» не смогли выявить победителя

Советский спорт 07:55 
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«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом официальном матче под руководством Слуцкого

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«Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом»

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