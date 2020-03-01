Тамбов — Рубин 0:0

Казанский "Рубин" сыграл вничью с "Тамбовом" в матче 20-го тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.