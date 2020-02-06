«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Войводину»

Казанский «Рубин» обыграл сербскую «Войводину» 6 февраля в товарищеском матче на сборах в Турции. Российский клуб выиграл со счетом 3:0. На 44-й минуте счет открыл Олег Данченко.