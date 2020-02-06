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«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Войводину»
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Казанский «Рубин» обыграл сербскую «Войводину» 6 февраля в товарищеском матче на сборах в Турции. Российский клуб выиграл со счетом 3:0. На 44-й минуте счет открыл Олег Данченко.В источнике
Подробнее о событии
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«Рубин» разгромил сербскую «Войводину» в контрольном матче на сборе в Турции

Татар-информ 10:47
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«Рубин» разгромил «Войводину» в товарищеском матче

Чемпионат 09:22
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«Рубин» крупно обыграл «Войводину» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 08:59
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