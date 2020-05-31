НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Рубин» объявил об уходе Ташаева
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
  • РБК
  • Казанские ведомости
  • Татар-информ
  • Газета.Ru
  • Metaratings
  • Sportbox.RU
  • Реальное время
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Футбол России
  • Kazanfirst.ru
  • АиФ Казань
Казанский "Рубин" объявил об уходе полузащитника Александра Ташаева, права на которого принадлежат московскому "Спартаку".В источнике
Подробнее о событии
alt

«Рубин» расстался с 25-летним полузащитником

Татар-информ 06:39
alt

Ташаев возвращается в «Спартак»

Sportbox.RU 06:35
alt

Ташаев возвращается в «Спартак»

Матч ТВ 06:35
реклама
Главное
Новости