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«Рубин» выкупил права на Зуева у «Ростова»
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Зуев выступал за казанцев на правах аренды с сентября 2019 года, проведя 17 матчей.В источнике
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«Рубин» выкупил Зуева у «Ростова». Контракт – на 4 года

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Зуев подписал с «Рубином» четырёхлетний контракт

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«Рубин» выкупил Александра Зуева у «Ростова»

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