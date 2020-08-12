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«Рубин» выступил в поддержку главы судейского комитета РФС Хачатурянца
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Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что не видит в необходимости приглашать в РПЛ иностранных арбитров для работы с системой видеопомощи арбитрам, и заявил, что клуб готов оказать поддержку главе судейского комитета РФС Ашоту Хачатурянцу.В источнике
С чего всё начиналось
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Сайманов: на наши просьбы объяснить судейство ответа нет. А Слуцкого уже пригласили на КДК

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о судействе во вчерашнем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:2), а также сообщил, что главный тренер команды Леонид Слуцкий, удалённый во время встречи, был приглашён на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
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