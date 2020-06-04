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ФИФА запретила «Рубину» регистрацию новых игроков
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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила «Рубину» регистрацию новых игроков, сообщает Telegram-канал «Мутко против». Причина — споры со словенской «Олимпией».В источнике
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Сайманов: «Рубин» погасит долг перед «Олимпией» уже к августу. Сумма — € 20-30 тыс

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ФИФА запретила казанскому «Рубину» регистрировать новых футболистов

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В «Рубине» рассказали, когда будет погашен долг перед «Олимпией»

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