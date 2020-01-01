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Рублёв победил Циципаса и выиграл турнир ATP в Гамбурге
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Россиянин Андрей Рублёв взял верх над греком Стефаносом Циципасом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Гамбурге.В источнике
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Рублёв победил Циципаса и выиграл турнир ATP в Гамбурге

RT на русском 08:32
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