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Руководство «Арсенала» отказалось от трети зарплат
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Руководство лондонского "Арсенала" отказалось от трети зарплат, сообщает официальный сайт клуба.В источнике
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Кронке выделит «Арсеналу» крупную сумму из-за коронавируса, Артета готов на снижение зарплаты

Sports.ru 22:00
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Зарплаты руководителей «Арсенала» будут сокращены на треть

Футбол России вчера в 13:09
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Руководство «Арсенала» сократило себе зарплату более чем на треть

Спорт-Экспресс вчера в 13:05
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