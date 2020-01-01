НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоУчастник предстоящего турнира UFC сдал положительный тест на коронавирусКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка ГагаринаФергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249Красюк: «Кремлёв не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко»Soccer.ruРуководство «Барселоны» уверено в том, что сможет подписать ЛаутароSoccernews.ru2Soccernews.ruSports.ruРуководство «Барселоны» уверено в том, что клубу удастся приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Барселона» предложила «Интеру» выбор из 6 игроков для обмена на ЛаутароSoccer.ru вчера в 23:57 «Барселона» предложила «Интеру» 6 игроков на выбор для включения в сделку по ЛаутароSoccernews.ru вчера в 12:59«Барса» сообщила «Интеру», каких игроков готова включить в сделку по Лаутаро. Видаль, Семеду и Умтити – в спискеSports.ru вчера в 12:16рекламаГлавноеТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоУчастник предстоящего турнира UFC сдал положительный тест на коронавирусКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка ГагаринаФергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов перед боем на UFC 249Красюк: «Кремлёв не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко»Новости