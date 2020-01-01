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Руководство «Барселоны» уверено в том, что сможет подписать Лаутаро
Soccernews.ru
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Руководство «Барселоны» уверено в том, что клубу удастся приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.В источнике
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«Барселона» предложила «Интеру» выбор из 6 игроков для обмена на Лаутаро

Soccer.ru вчера в 23:57 
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«Барселона» предложила «Интеру» 6 игроков на выбор для включения в сделку по Лаутаро

Soccernews.ru вчера в 12:59
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«Барса» сообщила «Интеру», каких игроков готова включить в сделку по Лаутаро. Видаль, Семеду и Умтити – в списке

Sports.ru вчера в 12:16
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