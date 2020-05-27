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Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Руководство «Боруссии» контактировало с экс-тренером «Баварии» Ковачем
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Нева Спорт
Руководство дортмундской «Боруссии» в последние месяцы контактировало с Нико Ковачем, ранее возглавлявшем «Баварию», информирует Bild.В источнике
Подробнее о событии
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«Боруссия» связалась с бывшим тренером «Баварии»

Все про Спорт ру 11:11
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Нико Ковач может сменить Фавра на посту главного тренера «Боруссии»

REGNUM 09:45
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Нико Ковач может возглавить «Боруссию»

Нева Спорт 09:00
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