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Руководство «Боруссии» контактировало с экс-тренером «Баварии» Ковачем
Soccernews.ru
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Руководство дортмундской «Боруссии» в последние месяцы контактировало с Нико Ковачем, ранее возглавлявшем «Баварию», информирует Bild.В источнике
Подробнее о событии
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Бывший главный тренер «Баварии» Нико Ковач заинтересовал «Боруссию»

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Бывший тренер «Баварии» Ковач может возглавить дортмундскую «Боруссию» вместо Фавра

Советский спорт 16:09
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«Боруссия» контактировала с Ковачем. Экс-наставник «Баварии» может сменить Фавра

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