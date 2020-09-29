Руководство ФК «Динамо» решило уволить главного тренера Новикова

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» решило уволить главного тренера Кирилла Новикова. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 28 сентября, игрокам команды об этом будет объявлено во вторник.