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Руководство ФК «Динамо» решило уволить главного тренера Новикова
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Руководство московского футбольного клуба «Динамо» решило уволить главного тренера Кирилла Новикова. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 28 сентября, игрокам команды об этом будет объявлено во вторник.В источнике
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С чего всё начиналось
«Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал Новиков в своём Instagram.
RT на русском 06:13
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Новиков покинул пост главного тренера «Динамо»

Спорт-Экспресс 06:06
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