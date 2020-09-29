Руководство ФК «Динамо» решило уволить главного тренера Новикова
Руководство московского футбольного клуба «Динамо» решило уволить главного тренера Кирилла Новикова. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 28 сентября, игрокам команды об этом будет объявлено во вторник.В источнике
С чего всё начиналось
«Ещё раз спокойно обдумав события этого месяца, включавшие наши болезненные поражения в Лиге Европы и последнем матче РПЛ, я принял решение подать в отставку», — написал Новиков в своём Instagram.