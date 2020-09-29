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Руководство ФК «Динамо» решило уволить главного тренера Новикова
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Руководство московского футбольного клуба «Динамо» решило уволить главного тренера Кирилла Новикова. Как сообщает «Спорт-Экспресс» в понедельник, 28 сентября, игрокам команды об этом будет объявлено во вторник.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Динамо» приняло решение уволить Новикова

Как стало известно «СЭ», «Динамо» приняло решение уволить главного тренера Кирилла Новикова. Во вторник о решении руководства будет объявлено команде. В понедельник «Динамо» в 9-м туре Тинькофф РПЛ проиграло «Химкам» (0:1). После 9 туров бело-голубые занимают девятое место с 14 очками.
Спорт-Экспресс 16:49
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Стало известно, кто сменит Новикова в «Динамо»

Sport.ru 18:00
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«Динамо» приняло решение уволить Новикова

Спорт-Экспресс 16:49
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Новиков сам попросил об отставке с поста главного тренера «Динамо»

Sports.ru 18:20
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