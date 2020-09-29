Как стало известно «СЭ», «Динамо» приняло решение уволить главного тренера Кирилла Новикова. Во вторник о решении руководства будет объявлено команде. В понедельник «Динамо» в 9-м туре Тинькофф РПЛ проиграло «Химкам» (0:1). После 9 туров бело-голубые занимают девятое место с 14 очками.