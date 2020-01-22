НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
«Зенит» подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
iReactor
  • РЕН ТВ0:08
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи» об аренде нападающего Александра Кокорина.В источнике
Комментировать156
Подробнее о событии
alt

«Зенит» подтвердил аренду Кокорина, Россия лучше всех на юношеской Олимпиаде, «Бернли» победил «МЮ», а «Юве» – «Рому», «Барса» еле прошла «Ибицу» и другие новости утра

Sports.ru вчера в 23:40
alt

Обязательные работы сроком до полугода. Новый этап Кокорина — в «Сочи»

Матч ТВ вчера в 14:32
alt

Гендиректор «Зенита» Медведев: подтверждаю договоренность с «Сочи» об аренде Кокорина

Metaratings вчера в 09:08
Ещё по теме
Главное
Новости